"Kara kış"ı kar altında geçiren "Kafkas arısı" bal verimini artırıyor

Dünyadaki en önemli dört arı ırkından biri olan ve baharın gelmesiyle bal üretimine başlamak için gün sayan Kafkas arısının kapalı alanlar yerine dondurucu soğuğa rağmen açık alanda ve kar altındaki kovanlarda kışlatılması bal verimini yükseltiyor.

Başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli dört ırktan biri olduğu belirtilen Ardahan'daki Kafkas arı ırkı, soğuk iklime karşı dayanıklılığıyla dikkati çekiyor.

Kentteki arıcılar, son yıllarda bu arı ırkının soğuklara dayanıklılığını göz önünde bulundurarak kovanlarını kış mevsiminde kar altında kışlattı.

Kışlatmanın tamamlandığı, arıların artık dışarı çıkma zamanının geldiği bölgede, kış mevsimini kar altında geçiren Kafkas arısının açık alanlardaki kovanlarında daha iyi dinlenip veriminin arttığı belirtildi.

Kış mevsimini geride bırakan Kafkas arısı üreticileri, baharın geldiği şu günlerde havaların iyice ısınıp arılarının kovandan doğaya çıkmasıyla bal üretimine başlamak için gün sayıyor.

"Dinlenen arı daha verimli ve güçlü oluyor"

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar altındaki kovanlarda kışlatılan arıların daha iyi dinlendiği için daha yüksek verim verdiğini söyledi.

Son yıllarda arılarını tamamen dışarıda kışlatan kentteki arıcılardan Necdet Bilgin'in buna iyi bir örnek olduğunu ifade eden Aydın, Bilgin'in kar altındaki arı kovanlarında incelemelerde bulunduğunu anlattı.

Kışı dışarıda geçiren arının verimi artıyor

Arının dinlenmesinin verime katkısına işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Yöremizde arıların kışın açık alanda kışlatılmasına Necdet bey gibi bazı arıcılarımız önayak oldu. Bu şekilde bölgemizde bir süreç başladı. Bu süreç gayet başarılı geçiyor. Biz de kurumsal çalışmalarımızda Kafkas arısını kışın kovanla dışarıda kar altında bıraktığımızda yazın bal veriminin yüksek olduğunu belirledik. Arı, kışın dinlendiği için daha sağlıklı ve verimli şekilde sezona başlıyor. Tespitlerimizde ve arıcılarımızla yapılan çalışmalarda bunu görmekteyiz. Bu deneylerle de ortaya çıktı."

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Arıcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Kemal Yazıcı da kar altında kışlatılan arılardan yüksek verim alınmasının doğrulandığını söyledi.

Son yıllarda arılarını tamamen dışarıda kışlatan arıcı Necdet Bilgin'in buna iyi bir örnek olduğuna işaret eden Yazıcı, "Kovandaki güçlü, sağlıklı arı kışı kar altında daha iyi dinlenerek geçiriyor. Yapılan deneylerle de bu doğrulandı. Çünkü arı daha verimli oluyor. Arının dinlenerek kovandan çıkması çok önemli faktör, arı daha hızlı gelişiyor. Kovanda arı sağlıklı ise kışın sorun olmuyor, daha güçlü ve verimli şekilde bahara çıkmış oluyor." dedi.

Kış sert geçmeyince arı ölümleri azaldı

Yazıcı, bu kış sezonunun çok sert geçmediğini, bunun da yeni sezon için önemli avantaj olduğunu vurgulayarak, bölge arıcılığındaki ölümlerin ve kayıpların da çok az olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Arıcı Necdet Bilgin de son yıllarda arılarını kışın açık alanda, kar altında kışlatmasının verimini yükselttiğini vurguladı.

Kar altında kışlatılan arının daha güçlü ve verimli olduğunu bizzat uygulama ile tespit ettiğini anlatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Soğuk havaya ve kara aldırmadan yıllardır arılarımı dışarıda kışlatıyorum, gayet güzel verim alıyorum. Şu an yine bir kışlatma dönemini başarıyla tamamladım. Arı yeter ki güçlü olsun, kış ve kar çok önemli olmuyor. Kovanlardaki arılarım gayet sağlıklı ve güçlü. Karların tamamen erimesiyle de arı doğada çiçeğe konmaya başlayacak."