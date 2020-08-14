"Kara kış" nedeniyle ekimin geç yapıldığı Kars'ta hasat dönemi - Son Dakika

"Kara kış" nedeniyle ekimin geç yapıldığı Kars'ta hasat dönemi

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimlerinden olan ve "kara kış"ın uzun ve sert geçmesi sebebiyle tahıl ekiminin geç yapıldığı Kars'ta arpa hasadına başlandı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimlerinden olan ve "kara kış"ın uzun ve sert geçmesi sebebiyle tahıl ekiminin geç yapıldığı Kars'ta arpa hasadına başlandı.

Tarımda ekim ve dikim faaliyetlerinin yüksek rakımı sebebiyle diğer illere göre nisan, mayıs aylarında başladığı kentte, toprakla buluşturulan tohumlardan elde edilen ürünler ağustos ayında hasat ediliyor.

Kışın sert ve çetin geçmesi sebebiyle ekim işleminin geç yapıldığı kentte şu sıralar ilk olarak yulaf ve arpa hasadı biçerdöverle gerçekleştiriliyor. Hasadın yanı sıra bu ürünlerin balyalama, toplama gibi işleri de modern makinelerle yapılıyor.

Çiftçilerin bazıları ise hasat sırasında tarlalarında yüz yılardır süregelen geleneksel yöntemlerde kullanılan tırpan, at tırmığı gibi tarım aletlerini de arazinin eğim durumuna göre kullanmayı tercih ediyor.

Yurdun en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden ve "kara kış"ın en sert geçtiği bölgelerden olan Sarıkamış'da da çiftçilerin tarlalarındaki zorlu hasat işlemleri sürüyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, çiftçileri tarlada ziyaret edip bol ve bereketli bir hasat dönemi geçirilmesini diledi.

Gök, AA muhabirine, çiftçilerin bu yıl geçen yıllara göre aşırı yağmur ve doludan dolayı üretimde olumsuz etkilendiğini söyledi.

Soğuk geçen bir kışın ardından tohumların toprakla geç buluştuğunu belirten Gök, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilçelerinden Sarıkamış'ta bu yıl arpa hasadına başladık. İlçemizde 74 bin dekarla 80 bin dekar arasındaki arazilerde arpa üretimi yapıyoruz. Bölgede çetin bir kış geçirdik ve baharla durmayan yağmurlar ve afetlerden dolayı ciddi anlamda çiftçilerimiz zarar gördüler. Ekmiş olduğumuz 74 bin dekardaki arpanın ortalama yüzde 20'ye yakını dolu yağışından etkilendi. Çiftçilerimiz bu konuda çok ciddi anlamda zarar gördü. Bütün çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz."

Bazı çiftçiler tırpanla ekin biçme geleneğini yaşatıyor

İlçedeki Alisofu Köyü Muhtarı Serkan Çamlı da sel ve dolunun ekinlere zarar verdiğini ifade ederek, "Bu sene aşırı yağış, doludan dolayı bazı yerlerde ekinlerin yüzde 20'ye yakını zarar gördü. Ama çok şükür başaklarımız dolu. Yulafları biçtik, balyaları yaptık. Şu an arpaları biçmeye başladık. Ekinlerimizin doluluk oranı iyi, biçmeye devam ediyoruz." dedi.

Geleneksel tarım aletlerinden tırpanla tarlasındaki arpayı biçen Bener Demirci ise yörenin yüksek rakımda olması dolayısıyla hasadın geç yapıldığını anlatarak, "Bölgede hasat zamanı başladı, makinelerimiz var ama biz atalarımızın, dedelerimizin kullandığı tırpanla biçme geleneğini de yaşatmaya çalışıyoruz. Hem spor oluyor hem de böyle daha güzel oluyor. Her şeyi makine gücüyle yapmıyoruz." diye konuştu.

Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kara kış' nedeniyle ekimin geç yapıldığı Kars'ta hasat dönemi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda net mesaj: Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmayacak 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti         
15:42
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu         
15:40
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti         
15:33
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Muhabirin Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu         
14:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi         
13:51
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak         
11:40
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu         
11:32
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi 2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi         
10:00
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu         
08:41
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 18:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kara kış" nedeniyle ekimin geç yapıldığı Kars'ta hasat dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei