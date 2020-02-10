"Kara kış"ta aç kalan yabani hayvanları unutmadılar

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Ağrı'da yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için doğaya bir ton yem bırakıldı.

Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı kentte dondurucu soğuklar, kar yağışı ve tipi insanların yanı sıra doğadaki yabani hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile Türk Kızılay Ağrı Şube gönüllüleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü ve kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer bir metreye ulaştığı kentte gönüllüler ve görevliler, Cumaçay köyü yakınlarında farklı noktalara bir ton buğday, maydanoz, lahana, marul, ekmek, simit ve poğaça bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Selçuk Karakaş ve Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı da ekiplere çalışmalarında eşlik etti.

Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın çok soğuk olduğunu ve zorlu geçen kışın yaban hayatını daha da zorlaştırdığını söyledi.

İslam'ın merhamet dini olduğunu ve insanların kendilerini düşündükleri kadar yabani hayvanları da düşünmesi gerektiğini anlatan Tatlı, "Hazreti Ömer'in 'Dağdaki kuşlar için yem bırakın, Müslüman bir ülkede kuşlar açtır demesinler.' diye bir sözü vardır. Bizler de bu merhametin göstergesini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Tatlı, zaman zaman bu tür çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleriyle Ağrı'da çetin kış şartlarındaki hayvanlar için doğaya bir ton yem bıraktık. Son bir haftadır çok sert bir kış yaşanmakta ve bir metreden fazla kar var. Doğada zor şartlar altında yaşayan hayvanların yiyecek bulamadığının farkındayız. Yaban hayvanlarının aç kalmamasına yönelik bir çalışma yaptık.

6 aylık kış sürecinde kar yüzeyden kalkana kadar kuşlar ve diğer canlılar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor."