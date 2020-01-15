"Kara kış" vatandaşa çile çocuklara eğlence oldu - Son Dakika
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"Kara kış" vatandaşa çile çocuklara eğlence oldu

6 saat önce

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle park halindeki tırların yakıt deposu dondu, şadırvanlarda 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle park halindeki tırların yakıt deposu dondu, şadırvanlarda 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Soğuk hava ve bir süre önce etkili olan kar yağışının yaşamı olumsuz etkilendiği kentte, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Nehirlerin yüzeyi buzla kaplanan kentte çok sayıda tır ve aracın yakıt deposu dondu. Sürücüler, araçlarını çalıştırmak için yakıt deposu ve motor yakınında ateş yaktı.

Kentte bazı çocuklar ise beyaza bürünen alanlarda kızakla kayarak kışın keyfini yaşadı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçların kırağıyla kaplanması da güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Tevfik Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte havaların çok soğuk olmasının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Tır sürücüsü Çetin Yaşar da araçlarının donan yakıt depolarını pürmüz, ateş ve sıcak suyla ısıtmaya çalıştıklarını ancak fayda etmediğini dile getirdi.

Kara kış vatandaşa çile çocuklara eğlence oldu

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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