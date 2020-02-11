"Kara kış" yolu kapatınca hamile kadının yardımına ambulans helikopterle yetiştiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kara kış' yolu kapatınca hamile kadının yardımına ambulans helikopterle yetiştiler - Son Dakika

"Kara kış" yolu kapatınca hamile kadının yardımına ambulans helikopterle yetiştiler

6 saat önce

Muş'un Korkut ilçesinde kar nedeniyle yol kapandığı için sancılarına rağmen hastaneye getirilemeyen hamile kadın, Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Muş'un Korkut ilçesinde kar nedeniyle yol kapandığı için sancılarına rağmen hastaneye getirilemeyen hamile kadın, Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki Çınarardı köyünün Çakıllı mezrasında yaşayan ve 8,5 aylık gebe olan Ayşe Erol'un (30) doğum sancıları başladı.

Bunun üzerine Erol'un ailesi durumu, sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ulaşamayınca Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Erol ve bebeği için Van'dan havalandı.

Mezraya gelerek hamile kadını alan ambulans helikopter, Muş Sultan Alparslan Havalimanı pistine iniş yaptı.

Erol, burada hazır bekletilen ambulansla, sağlık görevlilerince Muş Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.

Genç kadın ile bebeğinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Erol'un dayısının oğlu Ferzende Çetin, hava ambulansı sayesinde Ayşe Erol'un Muş Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirterek, "Böyle zor bir günde yardım edenlerden Allah razı olsun. Doktorla görüştüm 'hastanın sezaryene alınacağını' söyledi. Eğer ambulans helikopter olmasaydı anne ve bebeğini kaybetmiş olabilirdik. Şu an o sıkıntı giderildi. Allah devletten razı olsun." dedi.

Kara kış yolu kapatınca hamile kadının yardımına ambulans helikopterle yetiştiler

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Beyoğlu'nda cinayet Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 04:14:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kara kış" yolu kapatınca hamile kadının yardımına ambulans helikopterle yetiştiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]