Kara kış yurdu etkisi altına almaya başladı - Son Dakika

Kara kış yurdu etkisi altına almaya başladı

Kar yağışı tüm yurtta etkisini göstermeye başladı.

Kar yağışı tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Bazı yollar kapansa da vatandaşlar, karı sevinçle karşıladı. TOKAT-SİVAS KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI Özlenen manzaralar gelmeye başladı. Kar yağışı tüm yurtta etkisini gösteriyor. Tokat şehir merkezinde fırtına yerini yağmur yağışına bırakırken, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Tokat- Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Kara hazırlıksız yakalanan ve yolda kalan araç sahiplerinin yardımına çekiciler yetişiyor. SİVAS'TA KAR SEVİNCİ Kuraklığın etkisini hissettirdiği Sivas'ta uzun süredir hasretle beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen kent merkezini gezinen Vali Salih Ayhan ve Başkan Hilmi Bilgin, kar temizleme ekiplerini ziyaret ederek kar küredi. Kent merkezi böyleyken Ankara-Sivas karayolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle 2 saat trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışması ile trafik kontrollü olarak sağlandı. KAPADOKYA'DA KAR GÖRÜNTÜLERİ MEST ETTİ Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinden itibaren yağan kar yağışı ile seyirlik görüntüler çıktı. TUFANBEYLİ'DE YILIN İLK KARI YAĞDI Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yağan yılın ilk karı çocukları sevindirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santime kadar çıkarken mahallelerde 1 metreyi buldu. (İHA)

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