Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı - Son Dakika

Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı

10.02.2021 09:02

Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı Hakkari'nin Yüksekova ilçesini kar yağışı ve olumsuz havaya rağmen terk etmeyen leylek görenleri şaşırtıyor.

Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesini kar yağışı ve olumsuz havaya rağmen terk etmeyen leylek görenleri şaşırtıyor.

Her sene olduğu gibi yaz aylarında ilçeye göç yoluyla gelen kuş türlerine Nehil Sazlığı ev sahipliği yapıyor. Göç yoluyla ilçeye sürü halinde gelen leylek ise kış mevsimine yakın tekrar sıcak bölgelere göç ediyor. Yaşanan göçe rağmen bir leyleğin kara kışa rağmen ovada kalması görenleri şaşırttı.

Ovadan göç ekmeyen leylek ise vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı
Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı
Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı
Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı

Yüksekova, Hakkari, kar, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı - Son Dakika


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