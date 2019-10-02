Son Dakika Haberleri: Kara kışa siper olacaklar
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Kara kışa siper olacaklar

1 saat önce

Sivas'ta kış hazırlıkları kapsamında karayollarının çevresinde inşa edilen kar siperleri kara kışa kalkan olacak.

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Sivas'ta kış hazırlıkları kapsamında karayollarının çevresinde inşa edilen kar siperleri kara kışa kalkan olacak.


Sivas'ta sert geçen kış koşulları özellikle geçtiğimiz yıl ulaşımda aksamalara neden olmuştu. Yağar kar kadar tipi ve sürgün de yolların kapandı bir çok sürücünün mağdur oldu. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü kış mevsimi yaklaşırken kış tedbirlerine de hız verdi. Sürücülerin tipi ve sürgünden etkilenmemesi kar siperi inşa çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Sivas- Malatya Karayolu Ulaş ilçesi geçişinde devam eden kar siperi çalışmaları havadan da görüntülendi. Bu yıl yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda yeni kar siperi inşa edildiği öğrenildi. Sivas'ta karayolları üzerinde bir çok noktada yollar tipi ve sürgünden bu kar siperleri sayesinde korunuyor. Siperler rüzgarın taşıdığı karın yolda birikmesine engel oluyor. - SİVAS

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:42 Kaynak: İHA
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