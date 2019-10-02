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Kara kışa siper olacaklar.

19 dakika önce

Kara kışa siper olacaklar.

Kara kışa siper olacaklar...Kış hazırlıkları kapsamında karayollarının çevresinde kar siperleri inşa ediliyor

SİVAS - Sivas'ta kış hazırlıkları kapsamında karayollarının çevresinde inşa edilen kar siperleri kara kışa kalkan olacak.

Sivas'ta sert geçen kış koşulları özellikle geçtiğimiz yıl ulaşımda aksamalara neden olmuştu. Yağar kar kadar tipi ve sürgün de yolların kapandı bir çok sürücünün mağdur oldu. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü kış mevsimi yaklaşırken kış tedbirlerine de hız verdi. Sürücülerin tipi ve sürgünden etkilenmemesi kar siperi inşa çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Sivas-Malatya Karayolu Ulaş ilçesi geçişinde devam eden kar siperi çalışmaları havadan da görüntülendi. Bu yıl yaklaşık 12 kilo metre uzunluğunda yeni kar siperi inşa edildiği öğrenildi. Sivas'ta karayolları üzerinde bir çok noktada yollar tipi ve sürgünden bu kar siperleri sayesinde korunuyor. Siperler rüzgarın taşıdığı karın yolda birikmesine engel oluyor.

Kara kışa siper olacaklar.

Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:25 Kaynak: İHA
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