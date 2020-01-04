Kara kışta aç kalan atlara Hakkari Valiliği sahip çıktı - Son Dakika

Hakkari Valiliği, Durankaya beldesi ve Geçitli köyünde kara kışta yem bulmakta güçlük çeken sahipsiz atların barınma ve yem sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Valiliğimiz Hayvanları Koruma Kurulu, Durankaya beldesi ve Geçitli köyündeki sahipsiz atlar ile ilgili toplanarak ağır geçen kış koşullarında dışarıda bırakılan bu hayvanların yem ve barınma sorunları valiliğimiz ve köylülerimizin desteği ile çözüme kavuşturularak mağduriyetleri giderilmiştir." ifadesine yer verildi.