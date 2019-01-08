Kara Kışta Can Dostları İçin Mama Dağıttılar

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Topluluğu, can dostların kış aylarında beslenmesine dikkat çekmek maksadıyla 400 paket mama dağıttı.

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Topluluğu, can dostların kış aylarında beslenmesine dikkat çekmek maksadıyla 400 paket mama dağıttı.



Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, soğuk kış aylarında hayatı şartları zorlaşan can dostların beslenmelerine yardımcı olmak için çalışmalarını artırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Topluluğu (ULUVET) Görükle'deki Kazım Koyuncu Parkı'nda stant açarak, hayvanseverlere can dostlara ulaştırmaları için mama dağıttı.



Üzerinde, can dostların beslenmesine dikkat çeken mesajların yer aldığı 400 adet mama paketi, vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.



Projeye destek veren ULUVET'e teşekkür eden Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, Nilüfer Belediyesi olarak şehrin kırsal ve merkez bölgelerinde zorlu şartlarda hayat mücadelesi veren can dostların beslenme ve barınmalarına her zaman yardımcı olduklarını söyledi. Eker, "Gönüllüleri ve bütün Nilüferlileri de çalışmalara dahil ederek, daha fazla can dosta ulaşıyoruz. Veteriner hekim adayı öğrencilerimiz de bu konuda örnek bir çalışmaya imza attı. Dağıtımı gerçekleştirilen mamalar, can dostlarımız için büyük bir iyilik" dedi.



Eker, vatandaşların kapı ve cam önlerine mama, ekmek kırıntısı, su bırakarak bu soğuk kış günlerinde can dostlara destek olabileceklerini de söyleyerek herkesi bu konuda hassasiyete davet etti. - BURSA

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