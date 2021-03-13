Kara kışta kesintisiz elektrik için karlı dağları at ve hediklerle aşıyorlar - Son Dakika

Kara kışta kesintisiz elektrik için karlı dağları at ve hediklerle aşıyorlar

13.03.2021 11:11

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ta çalışan elektrik arıza görevlileri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen aksaklıkları zorlu yolculukların ardından çözüme kavuşturuyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ta çalışan elektrik arıza görevlileri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen aksaklıkları zorlu yolculukların ardından çözüme kavuşturuyor.

Yüksek rakımı ile iklimi nedeniyle Türkiye'nin en soğuk yerlerinden Kars'ın Selim ilçesinde, elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için büyük çaba harcanıyor.

Kar yağışının 7 ay etkisini sürdürdüğü ve hava sıcaklığının da sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü bölgede gece gündüz mesai yapan arıza ekipleri, at ve "hedik" adı verilen kar ayakkabısıyla zorlu arazi koşullarında kilometrelerce ilerlemek zorunda kalıyor.

Ekipler, Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan 2 bin 600 rakımlı köylerdeki arızalara anında müdahale ederek vatandaşların elektrik kesintisiyle mağdur olmaması için çabalıyor.

"Bazen o kadar çok kar oluyor ki hedikler de işe yaramıyor"

Aras EDAŞ Selim İşletme Şefi Faruk Süvari, AA muhabirine, zorlu bir coğrafyada görev yaptıklarını söyledi.

Arızalara müdahale ederken bazı zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Süvari, şunları dile getirdi:

"Kar fazla olduğu zaman araçlar oraya giremiyor, yürümek zorunda kalıyoruz. Kar seviyesi yüksek olduğu için hedikler kullanıyoruz. Bazen o kadar çok kar oluyor ki hedikler de işe yaramıyor. Köylülerin getirdiği atlar yardımıyla hat güzergahına ulaşmaya çalışıyoruz.

Buradaki amacımız, bu coğrafyada yaşayan insanların elektrikten mahrum kalmaması. Elektrik enerjisi büyük bir ihtiyaç. Özellikle pandemi şartlarında, insanların evlerinde olduğu ortamlarda elektrik kesintisi yaşatmamaya çalışıyoruz."

Köylüler ekiplere at desteği veriyor

Süvari, uzaktan eğitim gören öğrencilerin elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, her şartta ve koşulda ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Arıza ekip sorumlusu Mustafa Yücel ise işlerini en zor şartlarda da olsa severek yaptıklarını belirterek, "Bölgemizin coğrafi şartlarından dolayı ulaşamadığımız yerlere kimi zaman hedikle, bazı yerlerde köylü vatandaşlarımızdan atları alarak arızamızı gidermeye çalışıyoruz. Kimsenin elektriksiz kalmaması için şirketimizin vizyonu doğrultusunda hareket ediyoruz." diye konuştu.

Karekale köylülerinden Baran Yücel de ekiplerin özverili şekilde çalıştığını anlatarak, fedakarca yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kara kışta kesintisiz elektrik için karlı dağları at ve hediklerle aşıyorlar
Kara kışta kesintisiz elektrik için karlı dağları at ve hediklerle aşıyorlar
Kara kışta kesintisiz elektrik için karlı dağları at ve hediklerle aşıyorlar
Kara kışta kesintisiz elektrik için karlı dağları at ve hediklerle aşıyorlar

Enerji, Selim, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara kışta kesintisiz elektrik için karlı dağları at ve hediklerle aşıyorlar - Son Dakika


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