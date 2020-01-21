Kara kışta sokak hayvanlarını unutmadılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara kışta sokak hayvanlarını unutmadılar - Son Dakika

Kara kışta sokak hayvanlarını unutmadılar

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinin farklı noktalarında sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Kara kışta sokak hayvanlarını unutmadılar, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinin farklı noktalarında sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammet Ergün, "Bir grup yönetim kurulu üyemiz ve Kent Konseyi hayvanları Koruma Çalışma Grubu yöneticileriyle birlikte şehirden çok uzak bölgelerdeki hayvanlar için orman ve yol kenarlarına yiyecek bıraktık. Bu faaliyet bizim çok yaptığımız bir faaliyet değildi, ama manen o kadar mutlu olduk ki anlatamam. Bundan sonra daha sık aralıklarla bize emanet edilen bu can dostlarımızı ziyaret etme kararı aldık . Hazreti Ömer ne kadar da güzel demiş; 'Dağlara buğday serpin, Müslüman ülkede hayvanlar açlıktan öldü demesinler'. Bugün Gedikpinar ve Mezit bölgelerinde 300 civarında ekmek ve 50 kilo tavuk bıraktık" dedi.


10 kişiden oluşan ekibin hayvanları beslemesi iki saat sürdü. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

198 yıl hapis cezası alan 'Ponzi Arzu'nun avukatı karara itiraz etti: Medya suçlu
'Ponzi Arzu'nun cezasına itiraz Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü ABD'den Trump'ın kafasına 3 milyon ödül koyan İran'a yanıt: Çok saçma

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:33:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara kışta sokak hayvanlarını unutmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]