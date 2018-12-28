Son Dakika Haberleri: Kara Kışta Yolları "Hedik"Le Aşıyorlar

Kara Kışta Yolları "Hedik"Le Aşıyorlar

2 saat önce

Muş'ta vatandaşların yaygın kullandığı ve kar ayakkabısı olarak bilinen "hedik", köylülerin kar üzerinde daha rahat hareket edebilmesini sağlıyor.

Muş'ta vatandaşların yaygın kullandığı ve kar ayakkabısı olarak bilinen "hedik", köylülerin kar üzerinde daha rahat hareket edebilmesini sağlıyor.

Muş'ta vatandaşlar, kar üzerinde batmadan yürüyebilmek için dıştan ayakkabı altına kenetlenen hedikle rahatlıkla yol alabiliyor.

Kent merkezine bağlı 1800 rakımlı Savaşçılar köyünün Özdemirler mezrasında vatandaşlar, günlük yaşamlarında hedik kullanıyor.

Özdemirler mezrasında yaşayan Abdülkerim Özdemir, bölgede kar ve tipi nedeniyle yolların sürekli ulaşıma kapandığını söyledi.

Bu yollarda hedik kullanarak ilerleyebildiklerini anlatan Özdemir, "Kar kalınlığı zaman zaman 2,5 metreyi buluyor. Bu dönemlerde köyde yoğun olarak hedik kullanılıyor. Bu sayede köyün dışındaki ahırlarda bulunan hayvanlara daha rahat ulaşabiliyoruz. Hediği 'paletli bir dozer' gibi kar yerden kalkana kadar kullanıyoruz." dedi.

Sadullah Özdemir de hediğin daha çok hortum, ağaç ve tel kullanılarak yapıldığını anlatarak, "Köyün dışına çıktığımızda, başka bir köye taziyeye ya da ahırlara gittiğimizde hedik kullanıyoruz. Hemen hemen her evde bir iki hedik bulunuyor. Köyde yaşamamızı kolaylaştırıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:45 Kaynak: AA

Muş, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misafir Ettiği 13 Yaşındaki Kız, Aç Kalan Kedileri Mangalda Et ve Sucukla Besledi Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla Birlikte İlçeleri de Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:46:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Kışta Yolları "Hedik"Le Aşıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]