Kara Kışta Yolları "Hedik"Le Aşıyorlar

Muş
'ta vatandaşların yaygın kullandığı ve kar ayakkabısı olarak bilinen "hedik", köylülerin kar üzerinde daha rahat hareket edebilmesini sağlıyor.
Muş'ta vatandaşlar, kar üzerinde batmadan yürüyebilmek için dıştan ayakkabı altına kenetlenen hedikle rahatlıkla yol alabiliyor.
Kent merkezine bağlı 1800 rakımlı Savaşçılar köyünün Özdemirler mezrasında vatandaşlar, günlük yaşamlarında hedik kullanıyor.
Özdemirler mezrasında yaşayan Abdülkerim Özdemir, bölgede kar ve tipi nedeniyle yolların sürekli ulaşıma kapandığını söyledi.
Bu yollarda hedik kullanarak ilerleyebildiklerini anlatan Özdemir, "Kar
kalınlığı zaman zaman 2,5 metreyi buluyor. Bu dönemlerde köyde yoğun olarak hedik kullanılıyor. Bu sayede köyün dışındaki ahırlarda bulunan hayvanlara daha rahat ulaşabiliyoruz. Hediği 'paletli bir dozer' gibi kar yerden kalkana kadar kullanıyoruz." dedi.
Sadullah Özdemir de hediğin daha çok hortum, ağaç ve tel kullanılarak yapıldığını anlatarak, "Köyün dışına çıktığımızda, başka bir köye taziyeye ya da ahırlara gittiğimizde hedik kullanıyoruz. Hemen hemen her evde bir iki hedik bulunuyor. Köyde yaşamamızı kolaylaştırıyor." diye konuştu.