Kara Kuvvetler Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da FETÖ üyesi eski askerler ile irtibatlı oldukları saptanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 12 astsubay, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ üyesi eski askerler ile ankesörlü telefonlar ya da büfe telefonlarından periyodik olarak ardışık arama yöntemiyle görüştükleri tespit edildi. Bunun üzerine genişletilen soruşturma kapsamında, 19'u halen görevde, 1'i ihraç, 4'ü emekli, 1'i ise istifa ederek KKK'ndan ayrılan 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatarak, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. 13 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.