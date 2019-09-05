Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle nakletti

Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatmakta olan dört vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi. - ANKARA

Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatan dört hasta, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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