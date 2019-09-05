Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle nakletti
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Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle nakletti

3 saat önce

Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatan dört hasta, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi.

Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle nakletti, System.String[]

Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatan dört hasta, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi.


Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatmakta olan dört vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi. - ANKARA

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:54 Kaynak: İHA
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