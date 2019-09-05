Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle nakletti
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Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatan dört hasta, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:54 Kaynak: İHA
Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatan dört hasta, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi.
Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatmakta olan dört vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi. - ANKARA
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