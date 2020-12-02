Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında sanık savunmaları tamamlandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada ifadesine başvurulacak sanık ile avukatı hazır bulundu. Diğer sanıklarla bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Dairesinde görevli eski albay Mehmet Aydın, üzerine atılı suçlamayı reddetti, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını savundu.

15 Temmuz günü uçak seslerini duymasının ardından terör saldırısı ihbarıyla evden aceleyle çıktığını, karargahta herkes eğitim elbiseli olduğu için eğitim elbisesi giydiğini öne süren Aydın, astlarını arayıp karargaha gelmelerini istediği iddiasını da kabul etmedi. Aydın, iddia edilenin aksine astlarının kendisini aradığını söyledi.

Saat 24.00 sularında kışlaya geldiğini, gece boyu Tayin Daire Başkanlığında kaldığını, bulduğu ilk fırsatta da karargahtan ayrıldığını öne süren Aydın, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürüp beraat istedi.

Mehmet Aydın'ın savunmasını tamamlamasıyla sanıkların tamamı esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmış oldu. Mahkemenin cuma günü sanıkların son sözlerini dinlemesi, ardından karar duruşması için tarih vermesi bekleniyor.

Davanın geçmişi

Darbe girişimi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 150 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş ve mahkemenin iddianameyi kabulü sonrası 150 sanığın yargılanmasına 6 Temmuz 2017'de başlanmıştı.

Yargılama devam ederken aralarında dönemin KKK Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de bulunduğu 8 sanığın dosyaları ayrılmış, sanık sayısı 142'ye düşmüştü.

Davanın 22 Kasım 2019'daki celsesinde ise cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklamış, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istemişti.

Sanıkların 17'sinin "darbeye yardım" suçundan 20 yıla, 2'sinin ise FETÖ üyeliği suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Savcı mütalaasında 12 sanık hakkında beraat, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılmasını, daha önce "Anayasa'yı ihlal" suçundan başka davalarda ceza alan 5 sanığın ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmalarını istemişti.

Mahkeme, 19 Ağustos'taki ara kararında aralarında eski albaylar Uğur Karaca ve Nuh Altınsoy'un da bulunduğu 12 firari sanığın dosyalarının mevcut davadan ayrılarak yargılanmalarının başka dava dosyasından sürdürülmesini kararlaştırmıştı.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın darbeciler tarafından alıkonulmasına ilişkin davada yargılanan ve Yargıtay tarafından dosyaları bozulan eski albaylar Erkan Erol ile Mahmut Gündoğdu'nun dosyalarının mevcut dava ile birleştirilmesi kararı sonrası davadaki sanık sayısı 132 olmuştu. Sanıkların 107'si tutuklu, 25'i tutuksuz yargılanıyor.