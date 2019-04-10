Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar Macaristan'da
1 saat önce
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:02 Kaynak: AA
Orgeneral Ümit Dündar
, Macaristan
'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Orgeneral Dündar, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya
cephesinde şehit düşen Osmanlı askerlerinin mezarının bulunduğu Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Dündar, saygı duruşu ve Türkiye
ile Macaristan milli marşlarının okunmasından sonra, Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.
Askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakıp dua eden Dündar, şehitlik defterini imzaladı.
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