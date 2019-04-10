Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar Macaristan'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar Macaristan'da

1 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar Macaristan'da, System.String[]
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Orgeneral Dündar, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Osmanlı askerlerinin mezarının bulunduğu Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Dündar, saygı duruşu ve Türkiye ile Macaristan milli marşlarının okunmasından sonra, Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakıp dua eden Dündar, şehitlik defterini imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:02 Kaynak: AA
Ümit Dündar, Salih Zeki Çolak, Macaristan, Güncel
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