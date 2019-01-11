Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar Malatya'da
13 dakika önce
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu
Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Orgeneral Dündar, 2. Ordu Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Malatya
'ya geldi.
Ordu Komutanlığı Karargahı'nda faaliyetlere ilişkin brifing alan Dündar, Valiliği de ziyaret etti. Vali Aydın
Baruş ile görüşen Orgeneral Dündar'a 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:12 Kaynak: AA
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