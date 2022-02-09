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Kara Kuvvetleri Komutanı, Katarlı mevkidaşıyla askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanı, Katarlı mevkidaşıyla askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

09.02.2022 23:56
Kara Kuvvetleri Komutanı, Katarlı mevkidaşıyla askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Katar'da mevkidaşı Said Husayn el-Hıyareyn ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi meselesini ele aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Katar'da mevkidaşı Said Husayn el-Hıyareyn ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi meselesini ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Orgeneral Avsever, başkent Doha'da Katarlı mevkidaşı Hıyareyn ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yolları değerlendirildi.

Haberde görüşmeye ilişkin başka detay paylaşılmadı.

Askeri iş birliği

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin kurulduğu Aralık 2014'ten beri, askeri ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm düzeylerde büyük ilerleme kat etti.

19 Aralık 2014 tarihinde imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" uyarınca iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayi alanında iş birliği yapılarak, Katar'da Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı.

Anlaşma, 10 Şubat 2015'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulduktan sonra 5 Mart 2015'te TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından onaylandı.

Anlaşma uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'da konuşlanırken, iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar düzenlendi.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, 14 Aralık 2019'da, iki ülkenin Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarının katıldığı bir törenle açıldı ve karargaha Halid Bin Velid Kışlası adı verildi.

Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık 2021'deki Katar ziyareti kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 15 anlaşma imzalanmıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanı, Katarlı mevkidaşıyla askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Aralık, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri Komutanı, Katarlı mevkidaşıyla askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü - Son Dakika


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