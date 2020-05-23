Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika

Cenazenin ardından Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

Orgeneral Ümit Dündar'ın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan annesi Semiha Dündar (87), dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybetti. Annesinin ölüm haberini alır almaz Manisa'ya gelen Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar 'ın Manisa 'da yaşamını yitiren annesi Semiha Dündar, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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