Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Malatya'da
20 dakika önce
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar, Malatya Valisi Aydın
Baruş'u ziyaret etti.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Dündar ile 2. Ordu
Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Vali Baruş ile görüştü.
Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orgeneral Dündar ve Korgeneral Yayla'ya teşekkür etti.
Orgeneral Ümit Dündar, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:31 Kaynak: AA
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