Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Malatya'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Malatya'da

20 dakika önce

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Malatya'da, System.String[]
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Dündar ile 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Vali Baruş ile görüştü.

Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orgeneral Dündar ve Korgeneral Yayla'ya teşekkür etti.

Orgeneral Ümit Dündar, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Malatya Valisi, Salih Zeki Çolak, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP ve İYİ Parti Yerel Seçimler İçin Malatya ve Kahramanmaraş'ta da Uzlaşı Sağladı Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı Erdoğan'ı Ziyaret Ettiği İçin Eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na Oğlu Destek Verdi: İşte Bu Yüzden Liderimsin Baba
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 14:51:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Malatya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]