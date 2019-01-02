Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Mardin'de
9 dakika önce
MARDİN (İHA) – Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mardin Valiliğini ziyaret etti.
MARDİN (İHA) – Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar, Mardin
Valiliğini ziyaret etti.
Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilecek operasyon öncesi Mardin- Suriye
sınır hattında sevkiyat hareketliliği sürerken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar akşam saatlerinde Mardin'e geldi. Orgeneral Dündar, beraberinde 2. Ordu
Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, 70. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal ve İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan
Topçu ile Mardin Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Dündar, Vali Mustafa Yaman ile makamında bir süre görüştü. Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar
ve bazı yetkililer de hazır bulundu. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:47 Kaynak: İHA
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