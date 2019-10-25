Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen Yusuf Ş, 15 Temmuz'da onbaşı rütbesiyle vatani görevini KKK'de yerine getirdiğini dile getirdi.

Olay günü akşam saatleri savaş uçaklarının uçmaya başladığını beyan eden Yusuf Ş, bu sıralarda kışla içinde çok sayıda daha önceden görmediği ve tanımadığı rütbeli askerlerin bulunduğunu anlattı.

"Tanıdığımız komutanlarımızın çoğunu kelepçeleyip götürdüler." açıklamasını yapan Yusuf Ş, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlandığını dile getirdi.

Darbeciler cephaneliğe girmeye çalışmış

Tanık Cafer Ö. de er olarak askerliğini yaptığını, olay günü de nöbetçi olduğunu aktardı.

Darbecilerin, cephaneliğin kapsını açmaya çalıştığını ifade eden Cafer Ö, "Nöbetim esnasında, nöbet kulübesine daha önce hiç görmediğim bir komutan geldi. 'Dikkat et, tel örgüye kimseyi yaklaştırma ve içeri kimseyi sokma.' dedi. Cephaneliğin kapısını açmaya çalışanları gördüm. Kapıyı açma girişimleri sonuçsuz kaldı." dedi.

Reddihakim talebine ret

Diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından sanık eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nun reddihakim talebi hakkında cumhuriyet savcısından görüşü soruldu.

Savcı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 31. Maddesi gereği davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, reddihakim talebinin geri çevrilmesine hükmetti.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.