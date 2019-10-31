Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen Albay Ümit Bektaş, 15 Temmuz'da KKK'de yarbay rütbesinde görev yaptığını, sanık eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nun sicil amiri olduğunu dile getirdi.

Olay günü mesai sonrası kışladan ayrılıp evine gittiğini anlatan Bektaş, akşam saatlerinde televizyondan boğaz köprülerinin askerlerce kapatıldığını ve F-16'ların uçtuklarını gördüğünü belirtti.

Tanık Bektaş, neler olduğunu öğrenmek için Harekat Merkezini aradığını, görüştüğü sanık Tanju Aydıncık'ın da "Biz de televizyondan izliyoruz, neler olduğundan haberimiz yok." dediğini söyledi.

İlerleyen saatlerde karargaha gittiğini ancak "Senin ismin listede yok, evine gidebilirsin." denildiğini kaydeden Bektaş, gelişmeleri evinden takip ettiğini anlattı.

- "Sıkıyönetim mesajlarını izah edemedi"

Tanık Kurmay Binbaşı Özcan Öztürk, 15 Temmuz'da KKK'de harekat şubede çalıştığını, ertesi gün de mesaiye geleceği için amirine bilgi vererek saat 19.15'te kışladan ayrıldığını beyan etti.

Akşam saatlerinde yaşanan olaylar üzerine Harekat Merkezini aradığını ancak bilgi alamadığını belirten Öztürk, bunun üzerine evde beklediğini, ertesi gün de KKK kışlasına gittiğini anlattı.

Darbe girişimi sırasında sıkıyönetim başlıklı "darbe" mesajlarının KKK karargahından bağlı birliklere çekilmiş olduğunu öğrendiğini kaydeden Öztürk, "Adem Boduroğlu'na sıkıyönetim mesajlarının neden çekildiğini sordum. Vardiya personeline bunu izah etmesi gerektiğini söyledim. Kendisi panikledi, izah edemedi." ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesine devam ediliyor.