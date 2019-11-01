Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına, tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen binbaşı Selami K, FETÖ yapılanması ile ortaokul yıllarında tanıştığını, bu süreçte ders çalışma, kitap okuma gibi etkinlikler yaptıklarını anlattı.

"Abi denen teröristler" olarak nitelediği FETÖ mensuplarının kendisini askeri okullara girmesi yönünde teşvik ettiğini bildiren Selami K, kendisinin de asker olmayı istediğinden askeri okul sınavlarına girmeyi kabul ettiğini ve kazandığını ifade etti.

Bir süre daha örgüt üyeleri ile temasının devam ettiğini, ancak Harp Okulu döneminde bağını kopardığını söyleyen Selami K, buna rağmen FETÖ mensuplarının peşini bırakmadığını ve çeşitli yöntemlerle kendisine ulaşmaya çalıştığını dile getirdi.

Amasya'da görev yaptığı dönemde davanın sanıklarından eski yarbay Mesut Rahat'ın kendisini evine davet ettiğini anlatan Selami K, gittiği evde FETÖ mensuplarının da bulunduğunu ve bunun üzerine tekrar 'sohbet' adı verilen toplantılara katılmaya başladığını kaydetti.

Selami K, örgüt dışı evlilik yaptığı için toplantılarda bunun gündeme geldiğini ve "şefkat tokadı" ile örgüt tarafından dışlanma anlamına gelen konuşmalar yapıldığını, 17-25 Aralık FETÖ kumpaslarından önce FETÖ ile bütün bağını kopardığını ileri sürdü.

Örgütten tam olarak ne zaman ayrıldığı sorulan Selami K, "En son görüşmem 2010'da oldu. Bundan sonra hiçbir toplantılarına katılmadım, ancak 2013'e kadar telefonla beni taciz etmeye devam ettiler." dedi.

FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ne zaman anladığı sorulan Selami K, "Terör örgütü diye adını koyamadım ama devlet aleyhine çalıştıklarını fark ettim. Bu yüzden de Harp Okulundan itibaren ilişkimi kesmeye çalıştım." açıklamasını yaptı.

Beyanların ardından söz alan sanık Rahat ise Selami K'nin aleyhindeki ifadelerini kabul etmediğini ve FETÖ mensubu olmadığını savundu.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşmaya, gelecek hafta devam edilmek üzere ara verildi.