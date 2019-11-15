Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar
Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin, 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin, 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Esasa ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, mütalaasını hazırlayabilmesi için kendisine süre verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlayabilmesi için süre verilmesi talebinin kabulüne ve bazı sanıklara ait dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporu alınmasına hükmetti.

Davanın görülmesine 22 Kasım'da devam edilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mucize Doktor dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınladı! Ali için büyük bir fırsat doğuyor
"ABD, FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyecek" 9 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne neden olan polis memuruna 14 bin TL ceza İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:21:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]