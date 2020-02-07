Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar - Son Dakika

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

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FETÖ firarileri, Hakan Şükür'ün dolandırıldığını itiraf etti: Onu dolandıran, bize ne yapmaz?