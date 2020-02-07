Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

13 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, ara karara yönelik savcının mütalaası sonrasında sanıklar ve avukatlarının tahliye talepleri alındı.

Müzakere arasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 17 Mart'a ertelendi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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