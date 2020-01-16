Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Altuğ Kayışoğlu, Fehmi Atuk ve Turgay Kurt, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanık Kayışoğlu, savcının hakkında beraat istediğini hatırlatarak, mahkemenin de bu yönde karar vermesini talep etti.

Darbeye yardım suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Fehmi Atuk da darbe girişimine yardım edecek herhangi bir faaliyette bulunmadığını, dosyada bunun aksini ortaya koyacak bir delilin bulunmadığını söyledi. Davanın ilk gününden bu yana aynı savunmayı yaptığını dile getiren Atuk, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan cezalandırılması istenen sanık Kurt da FETÖ üyesi olmadığını, bu yönde yapılan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Uzun yıllar devlete hizmet ettiğini, amirlerinin dışında kimseden emir almadığını belirten Kurt, ülkesine ve milletine sadakatle bağlı olduğunu savundu.

Tutuksuz yargılandığını hatırlatan Kurt, hakkında beraat hükmü kurulmasını talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.