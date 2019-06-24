Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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FETÖ terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 Albay, 9 Yüzbaşı, 18 Üsteğmen, 1 Teğmen ve 2 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
FETÖ terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı
'nda görevli 2 Albay, 9 Yüzbaşı, 18 Üsteğmen, 1 Teğmen ve 2 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün Mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 Albay, 9 Yüzbaşı, 18 Üsteğmen, 1 Teğmen ve 2 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 17'sinin görevde olduğu belirtilirken diğer şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı öğrenildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce devam ediyor.
(İHA)
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