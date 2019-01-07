Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 100 Gözaltı Kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 100 Gözaltı Kararı

1 saat önce

ANKARA'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, 99'u muvazzaf 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 100 Gözaltı Kararı, System.String[]
ANKARA'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, 99'u muvazzaf 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin, gözaltı işlemlerine başladığı belirtildi. 

Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin  'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları saptanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada; 1'i albay, 9'u yüzbaşı, 90'ı üsteğmen olan 100 şüpheliden 99'unun muvazzaf ve aktif görevde olduğu belirtildi. Gözaltı işlemlerinin başladığı, yakalanan şüphelilerden albayın emekli olduğu belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin gözaltı işlemlerini sürdürdüğü kaydedildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:53 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti Bando Ekibinin İdam Protestosu, Ülkeyi Karıştırdı

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 13 Mürettebattan 4'ünü Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:41:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 100 Gözaltı Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]