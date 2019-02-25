Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 101 Gözaltı Kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 101 Gözaltı Kararı

1 saat önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 1'i binbaşı ve 3'ü yüzbaşı 100 asker ile Ticaret Bakanlığı'nda aktif görevde olan 1 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 101 Gözaltı Kararı, System.String[]
ANKARA'da, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 1'i binbaşı ve 3'ü yüzbaşı 100 asker ile Ticaret Bakanlığı'nda aktif görevde olan 1 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bazıları gözaltına alınan askerlerin 67'sinin aktif görevde olduğu belirtildi.

Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan, ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 astsubay ve Ticaret Bakanlığı'nda aktif görevde olan 1 'mahrem imam' toplam 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin çoğu gözaltına alındı. Bazıları gözaltına alınan askerlerin 67'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:10 Kaynak: DHA

Ankara, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
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