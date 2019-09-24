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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

2 gün önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları belirlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları belirlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurduğu belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 26'sının gözaltına alındığı, yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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