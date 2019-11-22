Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez...
Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez... - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez...

6 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha için 208 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez..., System.String[]

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha için 208 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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