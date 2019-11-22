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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez...
6 saat önce
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha için 208 yıla kadar hapis cezası istendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:32 Kaynak: AA
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha için 208 yıla kadar hapis cezası istendi.
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