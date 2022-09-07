Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (6) - Son Dakika
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Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (6)

07.09.2022 21:48
Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (6)

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN HELİKOPTER DESTEĞİMersin'in Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını devam ederken, alevleri kontrol altına alma çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan helikopterlerle destek verildiği belirtildi.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN HELİKOPTER DESTEĞİ

Mersin'in Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını devam ederken, alevleri kontrol altına alma çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan helikopterlerle destek verildiği belirtildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mersin'in Gülnar ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile destek sağlamaya devam ediyoruz" denildi.

ANKARA,


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Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı
Kaynak: DHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (6) - Son Dakika
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