Mersin 'in Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını devam ederken, alevleri kontrol altına alma çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'ndan helikopterlerle destek verildiği belirtildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "Mersin'in Gülnar ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile destek sağlamaya devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (6) - Son Dakika

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