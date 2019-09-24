Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla...
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilerek bugün itibariyle haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 26'sı an itibarı ile gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilerek bugün itibariyle haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 26'sı an itibarı ile gözaltına alındı. Yakalama ve gözaltı işlemlere devam ettiği bildirildi. - ANKARA
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