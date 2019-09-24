Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla...

2 gün önce

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilerek bugün itibariyle haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 26'sı an itibarı ile gözaltına alındı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla..., System.String[]

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilerek bugün itibariyle haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 26'sı an itibarı ile gözaltına alındı. Yakalama ve gözaltı işlemlere devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adanalı genç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti
3 ayrı hırsızlıktan yakalanan kadınlar adliyeye götürülürken kahkaha attı Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı Ankara'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık şebekesi çökertildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 10:23:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]