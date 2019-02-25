Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

56 dakika önce

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker ile Ticaret Bakanlığında çalışan bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu, System.String[]
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker ile Ticaret Bakanlığında çalışan bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen bir binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen ve 50 astsubay ile Ticaret Bakanlığında görevde olan bir "mahrem imam" olmak üzere 101 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Asker şüphelilerin 67'sinin muvazzaf olduğu, 33'ü hakkında ise idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:15 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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