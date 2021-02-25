Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait tank birlikleri muharebe atışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait tank birlikleri muharebe atışı gerçekleştirildi
25.02.2021 15:42
Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığında, M-2C Mürettebat Muharebe Atışı gerçekleştirildiMilli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığında, M-2C Mürettebat Muharebe Atışı gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda " Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı tank birliklerince, "M-2C Mürettebat Muharebe Atışı" icra edildi. Kahraman Tankçılarımız hedefleri tam isabetle vurdu" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Son Dakika Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı