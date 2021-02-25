Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait tank birlikleri muharebe atışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı , sosyal medya hesabından tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda " Ankara 'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı tank birliklerince, "M-2C Mürettebat Muharebe Atışı" icra edildi. Kahraman Tankçılarımız hedefleri tam isabetle vurdu" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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