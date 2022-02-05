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CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi - Son Dakika

CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

05.02.2022 16:03

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, milli görüntüleme sistemi CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, milli görüntüleme sistemi CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA'lardan Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni teslimatların yapıldığını duyurdu.

Demir, teslim edilen SİHA'larda yerli imkanlarla üretilen CATS kameraların kullanıldığının bilgisini verdi.

CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

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İsmail Demir, Twitter, Milli, SİHA, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi - Son Dakika
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