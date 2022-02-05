CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, milli görüntüleme sistemi CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA'lardan Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni teslimatların yapıldığını duyurdu.
Demir, teslim edilen SİHA'larda yerli imkanlarla üretilen CATS kameraların kullanıldığının bilgisini verdi.
Kaynak: AA
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