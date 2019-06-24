Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu
1 saat önce
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:22 Kaynak: AA
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 2 albay, 9 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ile bu askerlerle irtibatlı 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 17'sinin halen görevde olduğu, diğerleri hakkında da soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı ifade edildi.
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi
Binali Yıldırım'ın Tuzla'da oy kullandığı sandıktan Ekrem İmamoğlu çıktı
Yasak aşk bebeğini gizlice doğurup çöp konteynerine attı! Cani anne-baba tutuklandı