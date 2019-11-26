Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu 37 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 36'sı askeri personel 1'i sivil imam olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 22 ilde yürütülen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu kapsamda örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4'ü ihraç, 32'si muvazzaf olmak 36 askeri personel ile 1 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Diğer 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

(Abdullah Sarica/İHA)