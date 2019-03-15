Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Sinop'taki Roket/füze Atış Programı Paylaşıldı
1 saat önce
SİNOP (İHA) – Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı tarafından Sinop'ta gerçekleştirilecek olan Roket/Füze Atış Programı paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:05 Kaynak: İHA
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