Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığında "ankesör" operasyonu
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Kara Kuvvetleri Komutanlığında "ankesör" operasyonu

8 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 48'i muvazzaf 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 48'i muvazzaf 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 50 astsubay ile bu kişileri yönetip yönlendiren 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.
Gözaltı kararı çıkarılan şüpheli askerlerin 48'inin aktif görevde olduğu, diğer 2 astsubay hakkında idari tedbir uygulandığı kaydedildi.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 33 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen 2 mahrem imamın, önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirtildi. Şüphelilerden birinin Tarım ve Orman Bakanlığında diğerinin ise Sağlık Bakanlığında aktif görevde olduğu öğrenildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında ankesör operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:28 Kaynak: AA
Ankara, Başsavcı, Güncel
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