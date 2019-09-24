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Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 37'si yakalandıBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, Kara...

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 37'si yakalandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ soruşturması kapsamında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 48'i halen aktif çalışan 50 astsubay rütbesinde asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 37'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:06 Kaynak: AA
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