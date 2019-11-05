Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 14'ünün yakalandığını bildirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 14'ünün yakalandığını bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının ankesör, büfe, ardışık arama şeklindeki haberleşmeleri ile ilgili yürütülen soruşturmada Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yapmakta iken emeklilik, istifa, ihraç, naklen tayin gibi sebeplerle görevden ayrılan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilen bugün itibariyle Ankara merkezli toplam 6 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü an itibarı ile gözaltına alınmış olup, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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