Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 43 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 43 gözaltı kararı - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 43 gözaltı kararı

7 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 43 gözaltı kararı, System.String[]

Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin yarbay, üçünün teğmen, 35'inin ise astsubay olduğu ifade edildi. Ankara merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüphelinin yakalandığı, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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