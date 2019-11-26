Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması

Ankara merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32'si muvazzaf 36 asker ile 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 36 şüpheli ve 1 mahrem imam hakkında soruşturma başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2'si yüzbaşı olmak üzere tamamı subay rütbesindeki şüphelilerden 4'ünün daha önce ihraç edildiği, 32'sinin ise hala aktif görevde olduğu bildirildi.

Bu askerlerle irtibatlı olduğu 1 mahrem imamın da arasında bulunduğu şüphelileri yakalamak için 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.