Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması
Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması

6 saat önce

Ankara merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32'si muvazzaf 36 asker ile 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması, System.String[]

Ankara merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32'si muvazzaf 36 asker ile 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 36 şüpheli ve 1 mahrem imam hakkında soruşturma başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2'si yüzbaşı olmak üzere tamamı subay rütbesindeki şüphelilerden 4'ünün daha önce ihraç edildiği, 32'sinin ise hala aktif görevde olduğu bildirildi.

Bu askerlerle irtibatlı olduğu 1 mahrem imamın da arasında bulunduğu şüphelileri yakalamak için 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
Rus Büyükelçi suikastiyle alakalı 6 TRT çalışanına dava açıldı 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:11:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]