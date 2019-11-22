Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal"...
Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için 'anayasal düzeni ihlal'... - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal"...

6 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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