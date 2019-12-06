Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 47 gözaltı
Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 47 gözaltı - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 47 gözaltı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 47 gözaltı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen, 30'u aktif görevde olmak üzere astsubay rütbesindeki 47 askeri personel hakkında Ankara merkezli 21 ilde gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Eş zamanlı yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 35 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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