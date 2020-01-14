Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüt üyeleriyle ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle, 4 muvazzaf ve 23 eski astsubay ile 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 26'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:26 Kaynak: AA
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